Un tifoso è rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus, rimanendo in prognosi riservata. La giornata di violenza ha causato danni e tensioni nella città, con diverse persone coinvolte negli incidenti. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle cause degli scontri. La partita si è svolta con misure di sicurezza rafforzate, ma la situazione è rimasta tesa fino alla fine.

Si aggrava il bilancio della giornata di violenza che ha sconvolto Torino prima del derby tra Torino e Juventus. Il tifoso rimasto ferito durante gli scontri avvenuti nel pomeriggio nei pressi dello stadio Grande Torino è ricoverato in prognosi riservata dopo aver riportato un grave trauma cranico. L’uomo, un tifoso di 45 anni, è stato soccorso in condizioni molto serie e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente è assistito dall’équipe di neurochirurgia. Trauma cranico durante gli scontri. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe avvenuto durante i violenti disordini esplosi nelle fasi precedenti al derby, tra tentativi di contatto tra ultras e tensioni cresciute progressivamente nelle zone vicine allo stadio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Derby Torino-Juventus nel caos: tifoso ferito gravemente, è in prognosi riservata

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