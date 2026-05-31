Scontri a Parigi per la festa del Psg | c’è anche un morto Il ministro dell’Interno | Tolleranza zero contro i disordini – Il video

Durante i festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Psg in Champions League, si sono verificati scontri tra gruppi di persone. La polizia ha fermato 780 persone e ne ha trattenute 457. Nella notte si sono registrati anche momenti di violenza, e si parla di un morto tra i partecipanti. Il ministro dell’Interno ha annunciato una linea dura contro i disordini.

È di 780 persone fermate e 457 trattenute in stato di detenzione il bilancio della notte di festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Psg nella finale di Champions League. A snocciolare i numeri è Laurent Nunez, ministro dell’Interno francese, che ha denunciato anche l’uso di lanciarazzi da parte di alcuni tifosi contro la polizia. «Abbiamo avuto alcuni raduni in un clima di festa ovunque sul territorio nazionale – ha detto il ministro – la situazione è rimasta globalmente sotto controllo nonostante qualche eccesso, regolarmente sedato dalle forze dell’ordine». Un morto e un ferito grave a Parigi. Gli scontri più violenti si sono registrati a Parigi, in particolare sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 280 arresti

Notizie e thread social correlati

Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 480 arresti. Oggi attesi in 100mila per la sfilata con la squadra. Il ministro dell'Interno: «Non tollereremo disordini»Dopo i festeggiamenti per la vittoria in Champions, si sono verificati scontri violenti a Parigi.

Incidenti a Parigi per la festa Champions, un morto, 219 feriti e 480 arresti. Ministro Interni: «Non tollereremo altri disordini»Dopo la vittoria del Psg in Champions, a Parigi si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con almeno un morto, 219 feriti e 480...

Temi più discussi: Parigi, scontri per la finale di Champions League. Oltre 280 fermi; Champions, scontri a Parigi tra polizia e tifosi Psg: 130 arresti; Gli scontri e gli arresti in Francia dopo la vittoria del PSG; Finale Champions: a Parigi saranno schierati 22mila agenti per evitare un'altra serata horror.

Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. L x.com

Francia, scontri dopo la vittoria del Psg in Champions: oltre 280 arresti a ParigiLa polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il ... adnkronos.com

Devo salire sul palco a Parigi dopo aver fatto cadere l'attrezzatura per l'illuminazione. Come? reddit

Scontri per i festeggiamenti del Psg, 283 i tifosi fermati a ParigiOltre 400 i fermi in tutta la Francia per il bis della Champions League. Un commissariato assaltato, danneggiamenti e saccheggi ... corriere.it