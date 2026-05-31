Dopo i festeggiamenti per la vittoria in Champions, si sono verificati scontri violenti a Parigi. Durante la notte, sono stati arrestati circa 480 persone e si è registrato un morto. Gli scontri si sono concentrati sugli Champs-Elysées e vicino allo stadio. Oggi si prevede la partecipazione di circa 100.000 persone alla sfilata con la squadra. Il ministro dell’Interno ha annunciato che non saranno tollerati disordini.

Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. Incidenti a Parigi per festa Champions, un morto e un ferito grave La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 480 arresti. Oggi attesi in 100mila per la sfilata con la squadra. Il ministro dell'Interno: «Non tollereremo disordini»

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Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 480 arresti. Oggi attesi in 100mila

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