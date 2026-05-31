Durante i disordini notturni a Parigi, un uomo è morto e circa 280 persone sono state arrestate. Gli scontri sono iniziati dopo i festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, principalmente sugli Champs-Elysées e vicino allo stadio. Oggi sono attese 100mila persone per la sfilata con la squadra, con le autorità che hanno dichiarato che non tollereranno ulteriori disordini.

Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. Incidenti a Parigi per festa Champions, un morto e un ferito grave La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 280 arresti. Oggi attesi in 100mila per la sfilata con la squadra: «Non tollereremo disordini»

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Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 280 arresti

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#Champions Negli scontri a #Parigi per la vittoria del #PSG ci sono stati 1 morto, 1 ricoverato grave in prognosi riservata e 219 feriti. Lo comunica la Procura. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in cella. x.com

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