I festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League hanno causato disordini e scontri tra le forze dell’ordine e i tifosi in diverse città francesi. La squadra ha battuto l’Arsenal ai rigori, e la celebrazione si è protratta in strada, portando a momenti di tensione e interventi delle forze di sicurezza. Le manifestazioni di gioia si sono trasformate in episodi di caos, con danni e blocchi del traffico lungo varie arterie cittadine.

Ieri sera, Parigi e altre città della Francia sono state teatro di disordini e scontri tra le forze dell’ordine e le persone che stavano festeggiando la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain, che ha sconfitto l’Arsenal ai rigori. Al termine dell’incontro, oltre ventimila tifosi si sono radunati in varie zone della città, tra cui Barbès, Strasbourg–Saint-Denis, Porte Maillot e, soprattutto, sugli Champs-Elysées. Memori dei tafferugli passati, alcuni negozi della famosa via dello shopping parigina si erano preparati a eventuali agitazioni proteggendo le vetrine. Nell’area, tuttavia i facinorosi hanno comunque danneggiato almeno sei auto parcheggiate, un ristorante e una panetteria, e hanno dato fuoco ad auto, biciclette e altri oggetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League: scontri e disordini a Parigi e in tutta la Francia

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