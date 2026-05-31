Durante i festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, si sono verificati scontri con violenza sugli Champs-Elysées e vicino allo stadio. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. La polizia ha disperso i partecipanti con lacrimogeni e ha arrestato alcuni responsabili. Non sono stati segnalati altri feriti o danni significativi. La zona è stata messa sotto controllo per tutta la notte.

Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. Incidenti a Parigi per festa Champions, un morto e un ferito grave La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scontri a Parigi per la festa Champions, incidenti agli Champs-Elysées e allo stadio: un morto e un ferito grave

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Psg in finale di Champions League, la festa dei tifosi nella strade di Parigi

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