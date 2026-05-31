Dopo i festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, che hanno coinvolto scontri sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio, si sono registrati un morto e un ferito grave. La procura di Parigi ha confermato i decessi e le condizioni critiche del ferito. La notte è stata caratterizzata da violenze post-evento, con episodi che hanno coinvolto gruppi di persone nelle aree centrali della città.

Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all’altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un’altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incidenti a Parigi per la festa Champions del Psg: un morto e un ferito grave

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