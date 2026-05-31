A Parigi, 45 persone sono state arrestate dopo scontri violenti avvenuti al termine della finale di Champions League tra Psg e Arsenal, disputata a Istambul e vinta dai francesi. La polizia ha intervenuto per contenere le rivolte che sono scoppiate dopo la conclusione della partita. Nessun dettaglio sulle modalità o sui danni causati durante le tensioni.

La polizia di Parigi ha arrestato 45 persone a seguito dei violenti scontri avvenuti a margine della finale di Champions League tra Psg e Arsenal, giocata a Istambul e vinta dai francesi. Un gruppo di ultrà ha tentato di assaltare una stazione di polizia. I tifosi hanno iniziato a festeggiare subito dopo il fischio finale della partita decisa ai rigori. Migliaia di persone hanno marciato lungo i viali vicino all’Arco di Trionfo, e alcune di loro hanno acceso razzi. Circa 20.000 persone si sono radunate sugli Champs-Élysées, con la polizia che ha faticato per contenere la folla. La prefettura di polizia di Parigi ha affermato che gruppi più piccoli hanno causato disordini in varie località, con alcuni negozi vandalizzati e appiccati incendi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, scontri dopo la vittoria del Psg in Champions: 45 arresti

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