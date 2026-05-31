Nella notte, durante i festeggiamenti per la vittoria del club in Champions League, sono state arrestate 416 persone, di cui 283 nella regione di Parigi. Gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine hanno portato a numerosi fermi, secondo quanto comunicato dal ministro dell’Interno. La polizia ha anche riferito di aver utilizzato mezzi di dispersione per gestire le proteste. La situazione si è verificata nel contesto di un evento che ha coinvolto un ampio numero di persone e ha portato a interventi delle forze dell’ordine.

Il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez fa sapere che nella notte sono state fermate 416 persone dopo gli scontri tra tifosi e polizia scoppiati durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, di cui 283 nella regione di Parigi. Sette agenti sono rimasti feriti. Il ministro ha parlato di eccessi "assolutamente inaccettabili". Scontri si sono avuti in particolare vicino a Porte de Saint-Cloud, vicino allo stadio Parco dei principi, dove era stato allestito un maxi schermo per permettere ai tifosi di seguire la partita. Sono stati lanciati petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parigi, dopo la vittoria della Champions la festa dilaga nel caos

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Psg in finale di Champions League, la festa dei tifosi nella strade di Parigi

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