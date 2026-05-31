sconfitta centrodestra le ragioni di banchelli

Cinque giorni dopo la sconfitta elettorale, Gianluca Banchelli analizza le ragioni della debacle del centrodestra. In un intervento, evidenzia come alcune scelte politiche e la campagna elettorale abbiano influito sui risultati. Banchelli sottolinea inoltre l’importanza di rivedere le strategie e di ascoltare le esigenze degli elettori per le prossime tornate elettorali. Non vengono menzionati dettagli specifici riguardanti il voto o i numeri, ma si concentra sulle considerazioni post-elettorali.

Cinque giorni dopo la sconfitta elettorale, Gianluca Banchelli prova a guardare avanti. Nessuna richiesta di azzeramento dei vertici e nessuna resa dei conti, ma un invito al centrodestra a riflettere sugli errori commessi durante una campagna elettorale che, "non è stata affrontata nelle migliori condizioni". Il candidato sindaco sconfitto rivendica il lavoro svolto e il progetto presentato alla città. "Era doveroso dare una prospettiva. Ho presentato un progetto Prato 2035 e l’ho fatto con grande impegno. Ho ricevuto molti attestati di stima", afferma. Ma nell’analisi del risultato emerge amarezza: "I contenuti non hanno pagato, hanno pagato più le assenze delle presenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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