Il risultato del referendum sulla giustizia è stato chiarissimo. Il no non ha solo vinto, ha stravinto, e il sì ha perso molto nettamente. È stata un'occasione storica perduta. Sul piano politico, il centrodestra prende una botta forte: Giorgia Meloni è stata bravissima, ma la campagna del sì non è stata una buona campagna. Solo la premier ha cercato di rovesciarla, ostacolata ancora da gaffes e autogol nel suo stesso schieramento. Su Il Tempo di domani cercheremo di suggerire che cosa il centrodestra possa fare per ripartire in questa situazione così delicata, così difficile. Il commento del direttore Daniele Capezzone. Le ragioni di una sconfitta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso

Articoli correlati

WWE: Le ragioni dietro alla sconfitta di Drew McIntyre contro Cody RhodesDurante la puntata di SmackDown dello scorso venerdì (6 marzo 2026), Drew McIntyre ha perso il WWE Championship contro Cody Rhodes in piena Road to...

“Una riforma che riguarda tutti gli italiani”: appello al voto di Giorgia Meloni (video)Appello al voto di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, in vista del referendum sulla riforma della giustizia.

Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso

Una selezione di notizie su Le ragioni di una sconfitta Capezzone...

Temi più discussi: Sold out al Teatro S.Leonardo per ascoltare i proff.rri Di Gregorio e Sterpa ed il Direttore Capezzone sulle ragioni del SI; Ragioni del Si al Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23; Referendum giustizia, il Sì scende in campo: Battaglia di civiltà; Slot sfugge a Tudor per un pelo.

Sold out al Teatro S.Leonardo per ascoltare i proff.rri Di Gregorio e Sterpa ed il Direttore Capezzone sulle ragioni del SIIl prof. Di Gregorio ha sottolineato il concetto di paura che viene in ognuno in ogni ipotesi di cambiamento, per cui i sostenitori del NO, attanagliati dal sindrome di novità (salto nel buio), ... viterbopost.it

Stoccata finale di Capezzone: Nell’urna Gratteri non vi vede, votate tranquilliDaniele Capezzone attacca la campagna referendaria: Bufale, minacce e diversivi per fermare il Sì, ma questa volta decidono davvero gli italiani. Bufale e minacce, ma c’è un’arma potentissima: l’a ... msn.com

Mattino 5. . Crisi energetica e sistema ETS: "In una situazione così difficile è una follia" @Capezzone a #Mattino5 facebook

Coraggio Italia: tutti in coda per conquistare maggiore libertà (speriamo). Voto e #Iran, non vinca l’odio in sé #referendum #referendumgiustizia #23marzo #iltempoquotidiano @Capezzone x.com