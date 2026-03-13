Durante la puntata di SmackDown dello scorso 6 marzo 2026, Drew McIntyre ha perso il WWE Championship contro Cody Rhodes. La sconfitta si è verificata nel contesto della fase che porta a WrestleMania, con il match che ha visto anche il riadattamento di uno scontro precedente contro Randy Orton. La lotta tra i due campioni si è conclusa con la vittoria di Rhodes, lasciando McIntyre senza il titolo.

Durante la puntata di SmackDown dello scorso venerdì ( 6 marzo 2026 ), Drew McIntyre ha perso il WWE Championship contro Cody Rhodes in piena Road to WrestleMania riscrivendo il match contro Randy Orton. Seppur la cosa ha generato molto scontento, la motivazione può rendere questa decisione meno amara per i fan. Sembrerebbe, infatti, che Drew sarà coinvolto con un feud contro Jacob Fatu, probabilmente riprendendo la storyline dell’aggressore misterioso, e per non metterci il titolo di mezzo si è optati per questa costruzione forzata. Pur essendo un match a 4 probabilmente più logico sia per trama che per imprevedibilità, alla fine si è scelto di tenere le due storyline separate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le ragioni dietro alla sconfitta di Drew McIntyre contro Cody Rhodes

Articoli correlati

Perché Cody Rhodes ha perso il titolo WWE: le ragioni dietro la sconfittaUn percorso narrativo strutturato attorno a due protagonisti conduce la stagione WWE verso l’appuntamento cardine, con decisioni pensate per...

WWE: Rivelati i piani originali per Cody Rhodes vs Drew McIntyreUna delle decisioni più controverse prese dalla WWE negli ultimi tempi è senza dubbio quella di ridare il titolo WWE a Cody Rhodes nell’ultima...

FULL SEGMENT: Drew McIntyre declares Three Stages of Hell with Cody Rhodes: SmackDown, Dec. 26, 2025

Aggiornamenti e notizie su Drew McIntyre

Temi più discussi: WWE: Apparentemente svelato il perchè del match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WM; WWE: Rivelato il motivo dietro la vittoria di Cody Rhodes; WWE | Apparentemente svelato il perchè del match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WM; WWE: Frustrazione interna per i continui cambi nel marketing di WrestleMania 42.

WWE: Apparentemente svelato il perchè del match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WML'ultima puntata di WWE SmackDown ha fatto quantomeno discutere, con la vittoria di Cody Rhodes su Drew McIntyre e conseguente terzo titolo WWE per Cody. Oltre alle numerose reazioni indispettite del ... zonawrestling.net

4 stelle della WWE che potrebbero affrontare Drew McIntyre a WrestleMania 42Dopo aver fallito nel conquistare il titolo di Campione WWE Indiscusso su SmackDown contro Cody Rhodes, la direzione di McIntyre sembra incerta. E mentre le indiscrezioni parlano di un incontro con Ja ... worldwrestling.it

WWE: Rivelati i piani originali per Cody Rhodes vs Drew McIntyre x.com

Il regno di DREW MciNTYRE si ferma dopo 56 giorni. Salvo inaspettate sorprese, a WRESTLEMANIA 42 avremo CODY RHODES contro RANDY ORTON. A meno che... Secondo voi accadrà qualcosa che modificherà i partecipanti al match Magari durante la - facebook.com facebook