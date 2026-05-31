Scivola sul sentiero e precipita per 40 metri | morto l'imprenditore altoatesino Lorenz Kröss
Un uomo di 61 anni è morto dopo essere scivolato e caduto per circa 40 metri mentre si trovava in una riserva di caccia nel Tirolo austriaco. L’incidente è avvenuto lungo un sentiero a circa 1.000 metri di altitudine, mentre l’uomo era accompagnato da due amici. La vittima, un imprenditore dell’Alto Adige, è precipitata nel vuoto durante l’escursione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Il 61enne è scivolato precipitando nel vuoto mentre era impegnato nel Tirolo austriaco con due amici su un sentiero di una riserva di caccia a circa 1.800 metri di quota. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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