Scivola sul sentiero e precipita per 40 metri | morto l'imprenditore altoatesino Lorenz Kröss

Notizia in breve

Un uomo di 61 anni è morto dopo essere scivolato e caduto per circa 40 metri mentre si trovava in una riserva di caccia nel Tirolo austriaco. L’incidente è avvenuto lungo un sentiero a circa 1.000 metri di altitudine, mentre l’uomo era accompagnato da due amici. La vittima, un imprenditore dell’Alto Adige, è precipitata nel vuoto durante l’escursione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.