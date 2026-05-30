Precipita per 600 metri davanti al fratello e all'amico sul Gran Paradiso | morto l'alpinista Andrea Villa
Un alpinista di 54 anni è morto dopo essere precipitato di circa 600 metri sulla parete nord del Gran Paradiso. L’incidente è avvenuto mentre scalava con il fratello e un amico. La vittima, originaria di Luisago (Como), è stata trovata senza vita dopo la caduta. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente ha coinvolto tre persone, tutte impegnate in un'escursione di sci alpinismo.
Si chiamava Andrea Villa, 54 anni di Luisago (Como), lo scialpinista morto dopo essere precipitato per centinaia di metri sulla parete nord del Gran Paradiso mentre scalava con il fratello e un amico. L’incidente è avvenuto sotto i loro occhi. Inutili i soccorsi del Soccorso alpino: il corpo è stato recuperato e portato a valle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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