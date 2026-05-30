Precipita per 600 metri davanti al fratello e all'amico sul Gran Paradiso | morto l'alpinista Andrea Villa

Notizia in breve

Un alpinista di 54 anni è morto dopo essere precipitato di circa 600 metri sulla parete nord del Gran Paradiso. L’incidente è avvenuto mentre scalava con il fratello e un amico. La vittima, originaria di Luisago (Como), è stata trovata senza vita dopo la caduta. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente ha coinvolto tre persone, tutte impegnate in un'escursione di sci alpinismo.