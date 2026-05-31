Nel tardo pomeriggio, un uomo alla guida di una moto è caduto lungo la Statale 45 e ha perso la vita. La strada, in quel tratto, è spesso teatro di incidenti, e questa volta la caduta si è rivelata fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Castiglione D’Adda (Lodi) - La Statale 45 si trasforma di nuovo in una trappola mortale. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, un drammatico incidente è costato la vita a un motociclista di 52 anni, residente a Castiglione D’Adda, che stava percorrendo la scorrimento veloce in sella alla sua Ducati insieme a un gruppo di amici. La tragedia si è consumata poco dopo le 17 in località Colombarola di Trav o, nel tratto compreso tra Cisiano e Casino Agnelli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava rientrando verso Piacenza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. La moto è scivolata sull’asfalto e l'impatto della caduta è stato talmente violento che il centauro non ha purtroppo avuto scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scivola con la moto e la caduta non gli lascia scampo: morto Ivano Sari

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