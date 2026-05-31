Un uomo di 52 anni è morto dopo essere caduto con la moto lungo la Statale 45. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e non ha lasciato scampo al motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. Non sono state riportate altre persone coinvolte nell’incidente.

Castiglione D’Adda (Lodi) - La Statale 45 si trasforma di nuovo in una trappola mortale. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, un drammatico incidente è costato la vita a un motociclista di 52 anni, residente a Castiglione D’Adda, che stava percorrendo la scorrimento veloce in sella alla sua Ducati insieme a un gruppo di amici. La tragedia si è consumata poco dopo le 17 in località Colombarola di Trav o, nel tratto compreso tra Cisiano e Casino Agnelli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava rientrando verso Piacenza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. La moto è scivolata sull’asfalto e l'impatto della caduta è stato talmente violento che il centauro non ha purtroppo avuto scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scivola con la moto e la caduta non gli lascia scampo: morto 52enne di Castiglione D’Adda

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ELIMINATA SENZA MOVENTE - Il Caso Renée Sweeney - True Crime

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