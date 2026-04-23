L' impatto col furgone non gli lascia scampo | dramma nel cuore della notte

Nella notte tra giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile, intorno all’1:30, si è verificato un incidente a poca distanza dal confine col Trentino, nel territorio veronese. Un veicolo è stato coinvolto in un impatto con un furgone, con conseguenze tragiche per il conducente. La posizione dell’incidente e i dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Una vera e propria tragedia nel cuore della notte quella che è avvenuta intorno all’1:30 di oggi, giovedì 23 aprile, non lontano dal confine col Trentino e più precisamente in territorio veronese.Il tutto è avvenuto a San Zeno di Montagna quando è scattato l’allarme all’altezza del civico 15 di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il veleno “perfetto” della Guerra Fredda nel cuore di Campobasso: cos’è la ricina e perché non lascia scampo

Incidente a Sermoneta, morta Chiara Tenore: l’impatto all’incrocio non lascia scampo, grave il cognatoIncidente a Sermoneta: cosa è successo all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata Un impatto violentissimo, poi la tragedia.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Scontro nella notte tra auto e furgone: la macchina prende fuoco dopo l'impatto; Scontro in piazza Cattaneo: Fiat 500 si ribalta dopo l'impatto con un furgone GLS; Si ribalta con il furgone in autostrada, elisoccorso a Cadeo; Scontro nella notte: auto in fiamme dopo l’impatto.

Fidanzati morti nell'incidente, cosa è successo? L'ultima cena, l'inversione di marcia, lo schianto col furgone e le indaginiUna serata trascorsa insieme e il viaggio di ritorno verso casa, poi la tragedia. Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, fidanzati e residenti a Capaccio Paestum, hanno perso la vita nella ... leggo.it

Assalto in banca a Casalnuovo: ingresso sfondato col furgone, ladri messi in fuga dalle guardie giurateHanno usato un furgone come ariete e hanno sfondato le porte di ingresso della banca, ma a mandare all'aria il loro piano sono state le guardie giurate: intervenute subito dopo, hanno costretto i ... fanpage.it

Sound on Work in progress. Il rumore dell'impatto ad alta quota dice tutto. Atptour - facebook.com facebook

"Impact: il progetto per misurare l'impatto sull' #internazionalizzazione delle #imprese": leggi l'articolo a pagina 17 di #UnioncamereEconomiaImprese, il #magazine del #sistemacamerale. Marco Gentile, data scientist di @IstTagliacarne, commenta l'analisi co x.com