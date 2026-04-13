Esce di strada con la moto | perde la vita 52enne di Gualdo Tadino

Un uomo di 52 anni di Gualdo Tadino ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Era insieme ad alcuni amici per trascorrere una domenica tranquilla, ma appena montato sulla moto si è verificato un incidente che ha causato la sua morte. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per le verifiche del caso.

Era uscito in moto con degli amici, per trascorrere una domenica compagna. Era appena montato in sella, quando quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in tragedia. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada. Per lui, motociclista di 52 anni residente a Gualdo Tadino, non c’è stato nulla da fare. Un’altra tragedia si è consumata ieri sulle strade dell’ Umbria. Un’altra vittima con la moto sulle nostre vie. L’ incidente si è verificato lungo il vecchio tracciato della Perugia-Ancona, poco dopo Casacastalda. La dinamica esatta della tragedia è ora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Da quanto si apprende il centauro avrebbe partecipato in mattinata alla Benedizione dei caschi che si svolge a Casacastalda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esce di strada con la moto: perde la vita 52enne di Gualdo Tadino Leggi anche: Esce fuori strada con la moto. Perde la vita a diciannove anni Milano, scontro microcar-moto in via Caduti di Marcinelle: 52enne perde la vita, indagano sulle cause.Tragedia a Milano: Scontro tra Microcar e Moto, Morto un Cinquantaduenne Un uomo di 52 anni ha perso la vita questo lunedì 16 febbraio a Milano, in...