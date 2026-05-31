Sciopero dei treni 11 giugno 8 ore di stop in tutta Italia

Il 11 giugno si svolgerà uno sciopero nazionale dei treni di otto ore, con inizio alle 9 e termine alle 17. Durante questa fascia oraria si fermeranno il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. La protesta coinvolgerà tutto il territorio italiano e interesserà il servizio ferroviario pubblico. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali servizi sostitutivi o variazioni di orario.

(Adnkronos) – Sciopero nazionale di 8 ore dei treni giovedì 11 giugno. A fermarsi, dalle 9 alle 17, sarà il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. A proclamare la protesta, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa trasporti perché “il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Nuovo sciopero dei treni l’11 giugno. I sindacati: Il Governo ignora le nostre richieste sulle gare intercity x.com

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