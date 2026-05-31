sci freestyle i tabanelli in coppa del mondo

La Federazione Italiana Sport Invernali ha pubblicato gli elenchi delle squadre di sci freestyle che parteciperanno alla Coppa del Mondo 20262027. Flora Tabanelli, mentre si sta riprendendo dall’intervento al legamento crociato anteriore effettuato a marzo, non figura tra gli atleti convocati. La lista comprende i nomi degli atleti ufficiali per questa stagione, senza ulteriori dettagli su eventuali selezioni o esclusioni.

Mentre Flora Tabanelli sta completando il suo percorso di recupero dopo l’operazione al crociato anteriore destro, effettuata nel marzo scorso, la Federazione Italiana Sport Invernali ha diramato gli elenchi per le squadre agonistiche che affronteranno la Coppa del Mondo nella stagione 20262027. C’erano pochi dubbi, ovviamente, sulla presenza dei due fratelli Tabanelli ma la conferma del loro inserimento nella squadra di Slopestyle Sci A é arrivata venerdì scorso: con Miro e Flora ci saranno ancora Maria Gasslitter, gardenese che coi due fuoriclasse dell’Appennino modenese ha anche gareggiato alle Olimpiadi, e la new entry Leonardo Donaggio, classe 2003 dell’Esercito come i due fratelli di Rocchetta Sandri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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