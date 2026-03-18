Miro Tabanelli ha partecipato alle qualificazioni dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air nello sci freestyle. La competizione si è svolta in una delle tappe più importanti del circuito, che ha riscosso grande attenzione durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tabanelli è riuscito a qualificarsi per la finale, confermando la sua posizione nel settore.

Miro Tabanelli si è distinto nelle qualificazioni dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo avere conquistato l’accesso all’atto conclusivo nello slopestyle, il 21enne emiliano si è replicato anche in questa disciplina sulle nevi di Tignes (Francia), facendo registrare il terzo punteggio nella prima heat del turno preliminare (89.50). L’azzurro ha chiuso alle spalle del finlandese Elias Syrja (94.00) e del norvegese Birk Ruud (90.75), promossi anche il neozelandese Lucas Ball (87.75), il francese Matias Roche (84. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli si conferma nel Big Air e vola in finale di Coppa del Mondo

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