Sci freestyle Miro Tabanelli e Maria Gasslitter brillano a Tignes e volano in finale di Coppa del Mondo

A Tignes, in Francia, si sono svolte le ultime gare di Coppa del Mondo di sci freestyle, con le discipline di slopestyle e Big Air. Miro Tabanelli e Maria Gasslitter hanno conquistato il pass per la finale, partecipando alle competizioni che hanno visto protagonisti gli atleti in questa fase della stagione. Le gare sono state le ultime dell’annata prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

A Tignes (Francia) va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle e Big Air, discipline dello sci freestyle che sono state protagoniste anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Prima giornata dedicate alle qualificazioni del Big Air femminile e dello slopestyle maschile, con l’Italia che si è messa in luce grazie a Miro Tabanelli e a Maria Gasslitter. Il 21enne emiliano ha firmato il miglior punteggio nella prima heat (77.53 punti conseguiti nella seconda run, dopo l’iniziale 75.28) e si è così lasciato alle spalle il terzetto norvegese composto da Tormod Frostad (76.95), Sebastian Schjerve (76.56) e Birk Ruud (73. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli e Maria Gasslitter brillano a Tignes e volano in finale di Coppa del Mondo Articoli correlati Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass, in attesa di FloraA un mese di distanza dall’ultima gara di Coppa del Mondo, chiusa al sesto posto in quel di Steamboat (USA), Miro Tabanelli si è riaffacciato nel... Leggi anche: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale! Aggiornamenti e notizie su Miro Tabanelli Discussioni sull' argomento Da martedì torna la Cdm di Freeski: a Tignes in gara Miro Tabanelli, Donaggio e Gasslitter; A Tignes termina la stagione del Big Air di freeski, Miro Tabanelli (che in Francia vinse nel 2025) guida gli azzurri. Miro Tabanelli, il super talento dello sci freestyle tra i favoriti del Big Air: Olimpiadi in casa? Proverò a dare il meglioMiro Tabanelli, 22 anni il prossimo novembre, da Rocchetta Sandri, piccola frazione di montagna dell’Appennino Modenese al confine tra i comuni di Sestola e Fanano, è uno dei favoriti per salire sul ... ilrestodelcarlino.it A Tignes termina la stagione del Big Air di freeski, Miro Tabanelli (che in Francia vinse nel 2025) guida gli azzurriDa martedì le qualificazioni dello Slopestyle maschile e del Big Air femminile nella località che, un anno fa, vide il modenese conquistare il suo unico successo ... neveitalia.it Flora Tabanelli, 18enne, ha portato l’Appennino modenese sul podio olimpico di Milano-Cortina con un ginocchio ko. #Alessandro Trebbi #Enrico Ballotti #Flora Tabanelli #freestyle #Miro Tabanelli #Olimpiadi #GognaBlog #Sherpa https://gognablog.sherpa-g - facebook.com facebook Livigno, Tadej Pogacar, Flora e Miro Tabanelli... troppe cose belle in un solo video #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi x.com