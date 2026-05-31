Schlein sul Nove | Perché Renzi è di nuovo nel capo largo? Chiedetelo a lui Noi lavoriamo sui contenuti

Da ilfattoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La segretaria del Partito Democratico ha risposto a una domanda sul motivo del ritorno di Matteo Renzi nel campo largo, dicendo che l’interrogativo dovrebbe essere rivolto a lui. La sua risposta è stata breve e diretta, invitando a chiedere direttamente a Renzi le ragioni del suo rientro. Durante l’intervista, Schlein ha affermato che il partito si concentra sui contenuti, senza approfondire ulteriori motivazioni.

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“Perché Matteo Renzi è rientrato nel campo largo? Questa è una domanda che dovreste fare a lui”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sera sul Nove. “Noi lavoriamo sui contenuti e questo l’ha detto anche Giuseppe Conte”, ha aggiunto la segretaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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