Nel campo largo si registrano segnali di movimentazione politica: da un lato, la leader del partito di sinistra resiste alle pressioni, dall’altro, un leader di centrodestra accelera sui temi chiave. Intanto, si fa strada l’ipotesi di un coinvolgimento di una figura politica di spicco, che potrebbe influenzare gli equilibri dell’area. La dinamica tra le varie fazioni si sviluppa in un quadro che vede diverse forze muoversi con strategie diverse.

Qualcosa si muove nel cosiddetto “campo largo”, e non poco. L’espressione, ormai entrata stabilmente nel lessico politico, continua a essere utilizzata per descrivere un’area che evita accuratamente di definirsi “sinistra”, nonostante ne condivida molti tratti identitari. È proprio questo uno dei nodi più discussi: perché tanta cautela nel rivendicare un’etichetta politica tradizionale? A sollevare indirettamente la questione è stato anche Giuseppe Conte, che in una recente intervista ha preferito rilanciare il termine “progressisti”, ritenuto più ampio e meno vincolante. Una scelta che però non ha convinto tutti, soprattutto nell’area più ideologica, dove resta aperta una riflessione più profonda sull’identità e sulla direzione politica della coalizione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos nel campo largo: Schlein resiste, Conte accelera, e spunta l’ombra di Renzi

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