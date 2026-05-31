Schianto sulla Statale 115 tra moto e auto nel Nisseno muore un giovane motociclista
Un giovane motociclista è morto in un incidente sulla statale 115 tra Gela e Licata. L’incidente ha coinvolto una moto e un’auto, provocando il decesso del motociclista sul luogo dell’impatto. La strada si trova nel territorio del Nisseno, e l’incidente ha causato l’interruzione temporanea del traffico. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita, e le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi.
Doveva essere una domenica all'insegna dello svago, ma si è trasformata in tragedia per un giovane motociclista originario di Pozzallo, in provincia di Ragusa, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115 Gela-Licata. Secondo le prime informazioni, il giovane viaggiava in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. I soccorsi e i rilievi Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause dello scontro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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