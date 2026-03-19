Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano | schianto auto-moto muore un 62enne

Un incidente mortale si è verificato ieri lungo la statale dello Stelvio a Tirano, più precisamente in località Campano sulla ss38. Un motociclista di 62 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

L'incidente è avvenuto ieri, 18 marzo, lungo la ss38 in località Campano a Tirano. A perdere la vita un motociclista 62enne, dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Muore a 32 anni: tragico incidente, schianto tra moto e autoScarperia e San Piero (Firenze), 1 marzo 2026 – Ancora un tragico scontro sul passo del Giogo. Gravissimo incidente mortale, ancora vittime sulla strada: lacrime sul luogo dello schiantoLa mattinata si è trasformata improvvisamente in tragedia lungo una strada molto frequentata, quando un incidente stradale ha spezzato una vita nel... Altri aggiornamenti su Incidente mortale Temi più discussi: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due veicoli: 4 persone ferite e traffico in tilt - FoggiaToday; Incidente a Sona sulla Statale 11: morto un uomo; Tirano: incidente mortale sulla 38; TRAGEDIA SULLA SS PONTINA, CAMION URTA NEW JERSEY E TRAVOLGE UN'AUTO: DUE MORTI. Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano: schianto auto-moto, muore un 62enneL’incidente è avvenuto ieri, 18 marzo, lungo la ss38 in località Campano a Tirano. A perdere la vita un motociclista 62enne, dopo essersi scontrato frontalmente con un’auto. fanpage.it Incidente mortale sulla Pontina, strada chiusa e traffico in tilt all’altezza di ApriliaUn tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada statale 148 Pontina, nel territorio di Aprilia, all’altezza dell’uscita di Via Fossignano. Secondo una prima ricostruzione un ... radioluna.it Proseguono gli accertamenti sull’incidente mortale che il 13 marzo a Montecorice, è costato la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i cui funerali si sono svolti ieri. Il fratello di Michele ha presentato una denuncia-querela alla Procura d - facebook.com facebook