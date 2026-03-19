Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano | schianto auto-moto muore un 62enne

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato ieri lungo la statale dello Stelvio a Tirano, più precisamente in località Campano sulla ss38. Un motociclista di 62 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

L'incidente è avvenuto ieri, 18 marzo, lungo la ss38 in località Campano a Tirano. A perdere la vita un motociclista 62enne, dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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