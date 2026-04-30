Scherma Campionato Nazionale Gold | Trabucco e Caldarone trionfano a Riccione gli highlights

Durante l'ottava giornata del Campionato Nazionale Gold a Riccione, Edoardo Trabucco e Giorgia Caldarone si sono aggiudicati le vittorie nelle rispettive categorie. La manifestazione ha visto numerosi atleti partecipare e competere su tutta la giornata, con momenti di forte tensione e grande concentrazione. Gli organizzatori hanno confermato il successo dell’evento, che ha richiamato un vasto pubblico di appassionati.

L’ottava giornata del Campionato Nazionale Gold a Riccione incorona Edoardo Trabucco e Giorgia Caldarone. I due atleti conquistano il massimo titolo nelle gare di spada della categoria Giovani. Nella competizione maschile, Edoardo Trabucco del Circolo Scherma Castelfranco Veneto si è aggiudicato in serata il titolo nazionale di categoria. La medaglia d’argento va a Francesco Maria Consales, rappresentante del CUS Cassino. La terza piazza è invece un affare della Polisportiva Scherma Bergamo, che porta sul gradino più basso del podio, a pari merito, Filippo Brignoli e Filippo Corna. I primi 16 classificati hanno strappato il biglietto per il Campionato Italiano giovani in programma a Roma.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Campionato Nazionale Gold, vincono Bossini e Binaghi: gli highlights su AssaltoBossini e Binaghi strappano due grandi vittorie nel Campionato Nazionale Gold, di scena a Riccione: gli highlights dell’evento su Assalto – La Tv... Leggi anche: Scherma, Gold di Riccione: Vivaldi e Resciniti vincono nella sciabola, i replay Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I Campionati Nazionali Gold e Silver aprono la grande primavera della scherma italiana a Riccione. Allestimenti suggestivi al PlayHall e dal 23 aprile tutte le fasi finali in diretta su Assalto TV; Gold Cadetti di fioretto, a Riccione vincono Giacomo Lasagna e Kinzi Wall Younis. A Ludovico Galdiolo il successo nella prova Silver dei fiorettisti; Sassuolo Scherma: Samuele Panzani al Campionato Nazionale Gold di fioretto; Campionati Nazionali Gold Assoluti di sciabola, affermazioni di Davide Vivaldi e Chiara Resciniti. Da domani tocca alla spada. Scherma, Campionato Nazionale Gold: Trabucco e Caldarone trionfano a Riccione, gli highlightsL' ottava giornata del Campionato Nazionale Gold a Riccione incorona Edoardo Trabucco e Giorgia Caldarone . I due atleti conquistano il massimo titolo nelle gar ... sportface.it Campionati Nazionali Gold e Silver Cadetti Spada: a Roppo, De Troia, Marongiu e Comidis le gare Under 17. Le emozioni su Assalto TVA Riccione Roppo, De Troia, Marongiu e Comidis trionfano nelle gare Under 17 di spada Gold e Silver. Tutte le emozioni della giornata disponibili on demand sul ... sportface.it Campionato nazionale individuale Gold Junior/Senior Nei giorni 25 e 26 Aprile, a Chieti, si è tenuto il campionato nazionale individuale Gold a cui hanno partecipato alcune delle nostre splendide ginnaste. Per la categoria junior 2, 8^ classificata Veronica Z - facebook.com facebook