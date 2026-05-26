A 17 anni, Leonardo Reale è stato convocato nella Nazionale Assoluta di sciabola durante la tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Non ha conquistato un podio, ma l’esperienza si è distinta come un momento importante. Durante il week-end, ha partecipato alle gare in Egitto, rappresentando la sua squadra in un evento internazionale. La convocazione segna un passo significativo nella sua carriera sportiva.

Frascati (Rm) – Non c’è stato un podio, ma la prima convocazione è comunque una cosa da ricordare. Leonardo Reale ha vissuto un week-end speciale nella tappa di Coppa del Mondo al Cairo (in Egitto). Al di là della prova individuale, terminata al 51esimo posto dopo la sconfitta alla prima diretta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Si parla di: Frascati Scherma: Leonardo Reale convocato a 17 anni nella Nazionale Assoluta di sciabola.

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