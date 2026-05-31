Quattro atleti calabresi parteciperanno ai Campionati italiani di scherma 2026. Tra loro, uno è un esordiente che è riuscito a qualificarsi tra gli otto migliori, superando le fasi preliminari. La loro presenza rappresenta un traguardo importante a livello regionale, con dettagli ancora da definire sui nomi e le categorie di appartenenza. La competizione si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolge diverse discipline della scherma.

? Domande chiave Chi sono i quattro atleti che rappresenteranno la Calabria ai Tricolori?. Come ha fatto un esordiente a qualificarsi tra gli otto migliori?. Quali specialità e club porteranno i colori regionali sulla pedana nazionale?. Dove e quando potrete seguire in diretta gli assalti dei campioni?.? In Breve Simone Gigliotti e Gloria Davoli rappresentano il Circolo Scherma Lametino in sciabola.. Edoardo Mingrone è uno dei soli 7 esordienti qualificati nella spada cadetti.. Francesco Dodaro disputerà i campionati il 2 e 3 giugno su Assault TV.. Le dirette streaming saranno disponibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma, 4 atleti calabresi sfidano l’Italia ai Tricolori 2026

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