A Riccione si è svolta una delle settimane più intense della stagione schermistica italiana, con numerosi atleti impegnati nei Campionati Italiani Gold e Silver nelle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. Il Cus Siena Estra ha partecipato con una delegazione composta da 21 atleti, che sono scesi in pedana per rappresentare la società in questa importante manifestazione nazionale. La competizione ha coinvolto diverse discipline e ha visto la partecipazione di molte altre squadre provenienti da varie regioni.

Riccione ha accolto una delle settimane più intense della stagione schermistica italiana e il Cus Siena Estra ha risposto ‘presente’ con una delegazione numerosa e determinata: 21 gli atleti ai Campionati Italiani Gold e Silver Cadetti, Giovani e Assoluti. "Una partecipazione così ampia è già un risultato che certifica la crescita del movimento cussino" hanno sottolineano i tecnici senesi. Nel fioretto Silver, Riccardo Zeppi ha firmato un ottimo 20° posto, mentre nella spada femminile Camilla Rusci ha centrato gli ottavi e ha chiuso 14ª. Esordio positivo anche per Valentino Giustarini, 77° nella spada maschile al suo primo anno di categoria. Nella gara Gold il miglior piazzamento è stato di Tommaso Russo, 49° dopo aver sfiorato l’accesso ai 32.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma. Cus Siena Estra, 21 atleti in pedana ai Campionati Italiani

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