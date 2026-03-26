Sulmona 2026 | la scherma abruzzese vince con 300 atleti

Domenica 22 marzo 2026, l’Aquila e zone vicine hanno ospitato un evento di scherma con circa 300 atleti coinvolti. La manifestazione ha visto protagonisti i rappresentanti abruzzesi, che hanno partecipato a diverse competizioni sul territorio. L’evento ha attirato pubblico e appassionati di sport, offrendo una giornata dedicata alle gare di scherma.

La domenica 22 marzo 2026 ha l’Aquila e i suoi dintorni trasformarsi in un palcoscenico sportivo dove la scherma abruzzese ha mostrato una vitalità rara. I campionati regionali Under 14 si sono svolti a Sulmona, offrendo un quadro chiaro della salute dello sport di precisione nel territorio regionale. L’evento ha registrato una partecipazione massiccia che va ben oltre il semplice conteggio degli atleti, rivelando un tessuto sociale attivo e interessato. Non si tratta solo di vincitori e vinti, ma di una comunità sportiva coesa che abbraccia tradizione e futuro. La presenza numerosa sugli spalti conferma che la passione per questa disciplina è radicata profondamente nella cultura locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sulmona 2026: la scherma abruzzese vince con 300 atleti Articoli correlati Weekend intenso per la scherma abruzzese, gli atleti di Pescara protagonisti tra Terni e FoggiaA Torino, invece, in occasione della Festa della scherma 2026, il delegato per l’Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo è stato insignito del distintivo... Mondiali di Winter Triathlon 2026, Padola accoglie 300 atleti da tutto il mondoCresce l’attesa per la rassegna iridata in Veneto dal 27 febbraio al 1° marzo: tre giorni di gare tra Winter Triathlon e Winter Duathlon. Tutti gli aggiornamenti su Sulmona 2026 la scherma abruzzese vince... Temi più discussi: Scherma Abruzzo, i risultati dei campionati regionali Under 14; Club Scherma L’Aquila 99, doppio oro al Campionato Regionale U14; Teate Scherma: vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14; Scherma: Sulmona, campionati U.14 con grandi emozioni e risultati sorprendenti. Scherma Abruzzo, campionati regionali under 14: ecco tutti i vincitoriSulmona. Scherma Abruzzo, campionati regionali under 14: ecco tutti i vincitori. Si sono svolti questa domenica 22 marzo, a ... abruzzolive.it Scherma Abruzzo, i risultati dei campionati regionali Under 14Si sono svolti domenica 22 marzo, a Sulmona, i campionati regionali Under 14 di scherma: sciabola, spada e fioretto ... laquilablog.it Prossime partenze in treno storico PARTENZA DA SULMONA DOMENICA 29 MARZO Sulmona – Castel di Sangro A/R 4 Tour in programma LUNEDÌ 6 APRILE Sulmona – Castel di Sangro A/R 4 Tour in programma DOMENICA 19 APRILE Sulmona - facebook.com facebook