Giorgia Meloni utilizza diversi stili per comunicare messaggi attraverso i suoi look. Quando vuole evidenziare femminilità, sceglie determinati capi, mentre per trasmettere autorevolezza predilige altri. La passione per il total white si riflette nelle sue scelte di abbigliamento. I suoi outfit, come quelli di figure storiche o politiche, sono spesso simbolici e studiati per esprimere determinati valori o ruoli pubblici.

Il corpo del capo è, come sempre, simbolico. Le cravatte rosse di Donald Trump. I look studiati della regina Elisabetta, che parlavano da soli. Le spille di Madeleine Albright, segretaria di Stato con Bill Clinton, scelte con così tanta cura da essere veri e propri messaggi. Marco Belpoliti, nel saggio “Il corpo del capo” si è applicato a Silvio Berlusconi. Noi dovremmo farlo, ardua impresa, con Giorgia Meloni. Non siamo dalle parti di Albright e della regina Elisabetta. Non siamo neanche nel territorio dell’armocromia e della sua massina esperta, Rossella Migliaccio, che ha avuto una fiammata di gloria da quando Elly Schlein ha dichiarato di far attenzione ai colori proprio grazie a questa curiosa scienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scervino quando vuole mostrare femminilità, Armani per l’autorevolezza e poi quella passione per il total white: la strategia dietro i look di Giorgia Meloni

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