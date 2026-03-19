Al via il Consiglio europeo l' arrivo di Meloni in total white – Il video

Da open.online 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si apre il Consiglio europeo a Bruxelles e tra i partecipanti c'è la Presidente del Consiglio che è arrivata sul luogo indossando un abito total white. L'evento si svolge in una giornata dedicata alle discussioni tra i rappresentanti dei paesi membri. La presenza della leader italiana è stata documentata da un video diffuso dall'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in un abito total white al Consiglio europeo a Bruxelles. Tra i temi che verranno discussi, si parlerà di Medio Oriente e Ucraina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Giuli e la battuta su Vasco Rossi: «Mi ha già graziato: stavolta non canto» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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