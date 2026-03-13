Ermanno Scervino è al centro di una discussione che coinvolge Matteo Renzi e Giorgia Meloni, due figure politiche di rilievo. Recentemente, i due hanno avuto un confronto acceso in aula riguardo al prossimo Consiglio Europeo, lasciando trasparire tensioni e divergenze. Nel frattempo, il nome del designer viene citato come elemento di collegamento tra le loro posizioni e i loro interventi pubblici.

Al di là del dissing periodico e dell’ultimo scontrerello in aula in vista del Consiglio Europeo con grande uso di riferimenti al Festival di Sanremo, che ogni anno rinnova il proprio status di testo unico della comprensibilità nazionale, c’è un nome che unisce Matteo Renzi alla premier Giorgia Meloni, ed è quello di Ermanno Scervino, la crasi imprenditoriale-affettuosa che veste mezzo mondo di pizzi e giacche iper-femminili e nello specifico Agnese Renzi e la premier. Ermanno Daelli e Toni Scervino, designer e amministratore delegato, una vita e una bella tenuta insieme sulle colline attorno a Firenze e da dove riescono a vedere laboratori e fabbrica, iniziarono a vestire la moglie di Renzi quando era ancora sindaco della città. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ermanno Scervino, il nome che unisce Matteo Renzi e Giorgia Meloni

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