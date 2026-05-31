scarpinata podistica bugiani i podisti battono il caldo

Notizia in breve

Il Rione Bugiani ha ospitato la trentesima edizione della Scarpinata Podistica, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi podisti. La corsa si è svolta nonostante le alte temperature della giornata, con i partecipanti che sono partiti e arrivati lungo un percorso cittadino. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il ristoro finale per tutti gli atleti. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nel calendario sportivo locale.