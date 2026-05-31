Scarpinata Podistica Bugiani i podisti battono il caldo
Il Rione Bugiani ha ospitato la trentesima edizione della Scarpinata Podistica, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi podisti. La corsa si è svolta nonostante le alte temperature della giornata, con i partecipanti che sono partiti e arrivati lungo un percorso cittadino. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il ristoro finale per tutti gli atleti. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nel calendario sportivo locale.
Pistoia, 31 maggio 2026 – Il Rione Bugiani ha celebrato uno dei suoi appuntamenti sportivi più sentiti ospitando la trentesima edizione della Scarpinata Podistica L. Bugiani, manifestazione che negli anni è diventata una vera tradizione per il podismo pistoiese e un importante momento di aggregazione per l'intero quartiere. Tra le strade e le colline che circondano Pistoia, i partecipanti si sono confrontati sulla distanza competitiva di 14,5 chilometri, in un percorso capace di valorizzare le bellezze del territorio e di mettere alla prova resistenza e determinazione degli atleti. Previsto anche un tracciato ridotto dedicato ai partecipanti della prova non competitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Arriva la Scarpinata del Circolo BugianiDomenica 31 maggio si terrà a Pistoia la 30ª edizione della Scarpinata del Circolo Bugiani, un evento di corsa podistica organizzato dal Circolo ARCI...
Piemonte, caldo senza precedenti: 57 stazioni battono i recordNel Piemonte, nelle ultime settimane, 57 stazioni meteorologiche hanno registrato temperature più alte rispetto ai record del 2009.
Temi più discussi: Domenica 31 maggio 30° scarpinata podistica L. Bugiani; Arriva la Scarpinata del Circolo Bugiani; Podismo: stamattina il memorial Occhiolini-Tognalini. I big corrono in centro. Scatta la gara nazionale.
https://www.mesenotizie.it/news/toscana/pistoia-e-provincia/domenica-31-maggio-30-scarpinata-podistica-l-bugiani/ facebook
Scarpinata Podistica Circolo Arci Bugiani, foto e classificaLa gara se l’è aggiudicata il rappresentante dell’Atletica Calenzano Emanuel Ghergut in 49’40’’ , dopo 1’52’’ Alain Filoni (Atletica Castello Firenze), in terza posizione con un distacco di 2’35’’ ... lanazione.it
Scarpinata Podistica Bugiani, le foto e i vincitoriPistoia, 20 novembre 2022 - Il veterano Alessandro Calzolari (Montecatini Marathon, ottiene il primo posto assoluto nella edizione numero ventisei della Scarpinata Podistica Bugiani con il tempo ... lanazione.it