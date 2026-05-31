Scarpinata Podistica Bugiani i podisti battono il caldo

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Rione Bugiani ha ospitato la trentesima edizione della Scarpinata Podistica, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi podisti. La corsa si è svolta nonostante le alte temperature della giornata, con i partecipanti che sono partiti e arrivati lungo un percorso cittadino. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il ristoro finale per tutti gli atleti. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nel calendario sportivo locale.

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Pistoia, 31 maggio 2026 – Il Rione Bugiani ha celebrato uno dei suoi appuntamenti sportivi più sentiti ospitando la trentesima edizione della Scarpinata Podistica L. Bugiani, manifestazione che negli anni è diventata una vera tradizione per il podismo pistoiese e un importante momento di aggregazione per l'intero quartiere. Tra le strade e le colline che circondano Pistoia, i partecipanti si sono confrontati sulla distanza competitiva di 14,5 chilometri, in un percorso capace di valorizzare le bellezze del territorio e di mettere alla prova resistenza e determinazione degli atleti. Previsto anche un tracciato ridotto dedicato ai partecipanti della prova non competitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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