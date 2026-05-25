Arriva la Scarpinata del Circolo Bugiani
Domenica 31 maggio si terrà a Pistoia la 30ª edizione della Scarpinata del Circolo Bugiani, un evento di corsa podistica organizzato dal Circolo ARCI Bugiani in collaborazione con l’ASD ASCD Silvano Fedi. L’iniziativa, tra le più longeve nel panorama locale, coinvolge appassionati di corsa e camminata. La manifestazione si svolge nella città e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo della zona.
Pistoia, 25 maggio 2026 – Domenica 31 maggio torna a Pistoia uno degli appuntamenti più longevi del podismo locale: la 30ª edizione della Scarpinata del Circolo Bugiani, organizzata dal Circolo ARCI Bugiani in collaborazione con l’ASD ASCD Silvano Fedi. Un traguardo importante che quest’anno assume un significato ancora più profondo, essendo dedicato alla memoria di Graziano Vannini, figura legata al mondo sportivo e alla vita della UISP e del podismo pistoiese, recentemente scomparso. Un ricordo che accompagnerà i podisti lungo un percorso che unisce sport, comunità e tradizione. La manifestazione propone due tracciati: il percorso competitivo di 14,5 km, articolato tra le strade e i dintorni pistoiesi, e la prova ludico-motoria di 5,5 km, pensata per camminatori e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Inaugurata in Biblioteca Malatestiana la prima retrospettiva sull’opera dell’intellettuale Arrigo BugianiÈ stata inaugurata presso la Biblioteca Malatestiana la prima mostra dedicata all'opera dell'intellettuale Arrigo Bugiani.
Scarpinata nel verde, le foto della diciannovesima edizioneCirca 150 persone hanno partecipato alla XIX edizione della Scarpinata nel Verde, una corsa podistica che si svolge tra le colline medicee di Firenze.