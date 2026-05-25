Pistoia, 25 maggio 2026 – Domenica 31 maggio torna a Pistoia uno degli appuntamenti più longevi del podismo locale: la 30ª edizione della Scarpinata del Circolo Bugiani, organizzata dal Circolo ARCI Bugiani in collaborazione con l’ASD ASCD Silvano Fedi. Un traguardo importante che quest’anno assume un significato ancora più profondo, essendo dedicato alla memoria di Graziano Vannini, figura legata al mondo sportivo e alla vita della UISP e del podismo pistoiese, recentemente scomparso. Un ricordo che accompagnerà i podisti lungo un percorso che unisce sport, comunità e tradizione. La manifestazione propone due tracciati: il percorso competitivo di 14,5 km, articolato tra le strade e i dintorni pistoiesi, e la prova ludico-motoria di 5,5 km, pensata per camminatori e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva la Scarpinata del Circolo Bugiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inaugurata in Biblioteca Malatestiana la prima retrospettiva sull’opera dell’intellettuale Arrigo BugianiÈ stata inaugurata presso la Biblioteca Malatestiana la prima mostra dedicata all'opera dell'intellettuale Arrigo Bugiani.

Scarpinata nel verde, le foto della diciannovesima edizioneCirca 150 persone hanno partecipato alla XIX edizione della Scarpinata nel Verde, una corsa podistica che si svolge tra le colline medicee di Firenze.