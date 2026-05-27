Nel Piemonte, nelle ultime settimane, 57 stazioni meteorologiche hanno registrato temperature più alte rispetto ai record del 2009. Diverse province hanno superato i valori massimi storici, con picchi di caldo mai osservati prima. La presenza di un anticiclone stabile ha portato a questi picchi di temperatura, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle risorse idriche regionali.

? Punti chiave Quali province piemontesi hanno superato i massimi storici registrati nel 2009?. Come influirà l'anticiclone sulla gestione delle risorse idriche regionali?. Quando arriveranno le prime infiltrazioni d'aria fresca per abbassare le temperature?. Cosa devono fare i cittadini nelle zone con allerta arancione o rossa?.? In Breve Media regionale di +21,9°C supera il precedente record del 24 maggio 2009.. Massima di +27,2°C e minima di +16,6°C registrate tra Novara, Vercelli e Asti.. Lieve calo termico previsto solo per venerdì con infiltrazioni d'aria da est.. Monitoraggio sanitario necessario per anziani e bambini nelle province di Alessandria e Biella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, caldo senza precedenti: 57 stazioni battono i record

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