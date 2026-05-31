L'Olimpia Milano ha vinto la prima partita di semifinale contro Brescia, conquistando un vantaggio di 1-0. La squadra ha mostrato intensità e una regia efficace, con una prestazione di alto livello, in particolare grazie a Bolmaro. La squadra ha preso subito il controllo del gioco e ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto all'avversario. La partita si è conclusa con Milano che ha ottenuto il primo punto nella serie.

Una prestazione con i fiocchi dando la sensazione di essere un giro avanti all’avversario. Così l’Olimpia Milano ha inserito la “quinta“ nel corso di gara-1 di semifinale a Brescia, prendendosi subito il pallino del fattore campo. Una vittoria senza concedere appello all’avversario con un differenziale di addirittura 36 punti dal momento più difficile (-10) a quello più positivo (+26). Segnali di fiducia di una squadra in salute, con le gerarchie ben definite e dove l’argentino Leandro Bolmaro sta diventando sempre di più il leader carismatico del team. Una crescita significativa perché se il “miglior difensore dell’anno“ diventa anche un giocatore da 20 punti, come fatto proprio a Brescia in gara-1, diventa impossibile da limitare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scarpette Rosse avanti 1-0 grazie a intensità e regia “diffusa“. È l’Olimpia di super Bolmaro. Poeta: "Ma ora resettiamo»

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