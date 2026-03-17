Zone rosse a Bergamo avanti fino a settembre | Criminalità diffusa

A Bergamo, le zone rosse resteranno sotto stretta sorveglianza fino a settembre. Il prefetto ha deciso di prolungare i controlli rafforzati, che riguardano in particolare l’area della stazione e alcune vie della Malpensata. Le verifiche sono state intensificate per contrastare la presenza di attività criminali diffuse in queste zone. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le aree più interessate da problematiche di sicurezza.

SICUREZZA. Il prefetto ha confermato per altri sei mesi i controlli rafforzati in zona stazione e in alcune vie alla Malpensata. Proseguiranno fino al 16 settembre i controlli potenziati nell’area della stazione e alla Malpensata. Le «zone rosse» erano state introdotte in città per la prima volta un anno fa, a febbraio 2025, e poi estese nel tempo. Un bilancio è stato tracciato nella recente riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: «In alcune aree della città continuano a registrarsi gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, con la presenza di soggetti che pongono in essere comportamenti... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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