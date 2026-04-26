Bolmaro non perdona Ricci fa solo triple | gli highlights di Venezia-Olimpia Milano

Nella partita tra Venezia e Olimpia Milano, la squadra ospite ha conquistato la terza vittoria consecutiva con il punteggio di 85-90. La partita si è svolta con momenti di equilibrio e spunti decisivi nel finale. Durante l'incontro, Bolmaro ha segnato punti importanti, mentre Ricci si è distinto con diverse triple. I due team hanno mostrato una prestazione combattuta fino alla fine, con Milano che ha ottenuto il risultato finale.

Milano ottiene la terza vittoria consecutiva battendo Venezia dopo una partita dai due volti (85-90 per la formazione di Poeta). L’Olimpia domina il primo tempo grazie alla difesa, arrivando fino a +17. Nella ripresa Venezia reagisce con un parziale di 21-2 guidato da Cole e Bowman, tornando fino a un possesso di distanza. Nel finale però Milano regge: decisivi i liberi di Brooks e Mannion che chiudono la gara. Da sottolineare anche la prestazione di Bolmaro (19 punti) e le ottime triple di Ricci, che tengono a galla i milanesi nei momenti di pressione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bolmaro non perdona, Ricci fa solo triple: gli highlights di Venezia-Olimpia Milano Notizie correlate Olimpia, trionfo a Venezia: Bolmaro brilla e Milano vola al terzo posto? Cosa sapere L'Olimpia Milano batte la Reyer Venezia 85-90 a Venezia domenica 26 aprile. Highlights Milano-Cantù 88-86: l'Olimpia fatica, brillano Ricci e ShieldsMilano soffre ma alla fine vince 88-86 il derby contro Cantù: per l'Olimpia è decisivo Pippo Ricci, mentre Green sbaglia la palla della vittoria per... Aggiornamenti e dibattiti Olimpia Milano: colpo vincente a VeneziaI biancorossi mettono al sicuro il terzo posto superando Venezia in trasferta con un successo per 85-90. Bolmaro miglior realizzatore con 19 punti ... ilgiorno.it L'Olimpia Milano resiste alla rimonta di Venezia e consolida il terzo postoa breve la cronaca completa VENEZIA VS MILANO: DIRETTA 4Q 85-90 - Fondamentale tripla di Ricci che sblocca il tabellino della partita dopo 1:30 senza punti. Risponde ... pianetabasket.com