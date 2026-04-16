Dal 17 aprile al 1° novembre il Museo Orodautore di Arezzo ospiterà una mostra dedicata a Alberto Zorzi, scultore orafo noto per le sue creazioni artistiche nel campo del gioiello. La rassegna, curata da Giuliano Centrodi, presenterà diverse opere dell’artista, evidenziando la sua attività nel settore della scultura e dell’oreficeria. L’esposizione si svolgerà presso il museo cittadino, con ingresso aperto al pubblico durante i mesi indicati.

Dal 17 aprile al 1° novembre il Museo Orodautore di Arezzo ospita la mostra “Alberto Zorzi. Straordinario scultore orafo e il gioiello d’artista”, a cura di Giuliano Centrodi. L’esposizione, allestita negli spazi del Salone del Torri (via Vasari 3), inaugura venerdì 17 aprile alle ore 18.00 ed è visitabile dal venerdì alla domenica, dalle 11.00 alle 19.00. Protagonista uno dei maggiori interpreti dell’oreficeria contemporanea italiana, con una selezione di opere recenti e storiche che raccontano la sua ricerca tra scultura, design e gioiello. Tra i lavori in mostra, la spilla in oro La Città-Arezzo, ispirata alla visione urbana, e le serie Struttura e Scrittura, caratterizzate da superfici lavorate e rilievi raffinati.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo Orodautore

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