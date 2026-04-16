Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore

A Arezzo, presso il Museo Orodautore, è in corso una mostra dedicata ai gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di fama internazionale. L’esposizione presenta 350 opere tra gioielli, ornamenti e microsculture, offrendo una panoramica delle creazioni più recenti dal 1970 ad oggi. La mostra rappresenta un’occasione unica per conoscere il lavoro di Zorzi e il mondo del gioiello contemporaneo.

I gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, saranno protagonisti della mostra personale presso il Museo Orodautore di Arezzo, un unicum dedicato al gioiello contemporaneo con 350 opere fra gioielli, ornamenti e microsculture, che, dal 1970, raccoglie gli ultimi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate L’artista novarese Alessandro Vinci protagonista ad ArteGenova 2026L’artista ha preso parte alla 20ª edizione della manifestazione, una delle principali fiere italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea C’è... Leggi anche: Geografie d'Innesto: al via il progetto di residenze d’artista tra Museo Novecento e MAD