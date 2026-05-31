È stato annunciato il Premio Pollini, con Yungyung Guo come prima vincitrice. La pianista si confronta con composizioni di Mozart e Ligeti, all’interno di un programma che unisce musica classica e contemporanea. La cerimonia si svolge in una location dedicata alla musica e alla formazione di giovani talenti. La serata vede la partecipazione di musicisti, critici e pubblico, con un focus sulla trasmissione dell’eredità artistica lasciata dal compositore e pianista scomparso.

? Domande chiave Chi è la pianista che riceve l'eredità artistica di Maurizio Pollini?. Come si intrecciano Mozart e la musica contemporanea nel programma di stasera?. Perché il centesimo anniversario di György Kurtág è centrale per il festival?. Quale strategia usa Milano per unire tradizione classica e avanguardia pura?.? In Breve Premio istituito nel 2025 da Milano Musica e Fondazione Ferruccio Busoni-Mahler.. Programma include Mozart, Stockhausen, Liza Lim, Bartók, Ravel e Ligeti.. Serata monografica per il centenario di Kurtág all'Auditorium dell'Angelicum.. Chiusura festival sabato prossimo con i musicisti dell'Istituto m2c.. La pianista Yungyung Guo porta il nuovo Premio Maurizio Pollini al Ridotto della Scala oggi alle 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scala, nasce il Premio Pollini: Yungyung Guo sfida Mozart e Ligeti

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