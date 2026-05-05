Musica e teatro al Pollini | il Liceo Nievo sfida Aristofane

Al Pollini, il Liceo Nievo ha organizzato una manifestazione che unisce musica e teatro, presentando una rivisitazione moderna di un’opera di Aristofane. La performance coinvolge studenti che hanno lavorato su una composizione originale, integrando elementi teatrali e musicali. La regia di questa produzione è stata affidata a un direttore artistico incaricato di reinterpretare il testo classico in chiave contemporanea. L’evento ha coinvolto il pubblico con una rappresentazione che ha mescolato diverse discipline artistiche.

? Cosa scoprirai Come hanno unito composizione musicale e recitazione teatrale?. Chi ha diretto questa rilettura moderna di Aristofane?. Perché la parità di genere è il cuore dello spettacolo?. Come si entra gratuitamente all'Auditorium del Pollini?.? In Breve Spettacolo previsto per giovedì 28 maggio alle ore 20.30. Regia affidata a Marco Mattiazzo presso l'Auditorium del Conservatorio Pollini. Ingresso gratuito per il pubblico fino a esaurimento posti in sala. Produzione curata dal laboratorio Il Nievo in musica e parole. Giovedì 28 maggio alle ore 20.30 l’Auditorium del Conservatorio C. Pollini di Padova ospiterà la messa in scena de Le Donne al Parlamento, opera ispirata al testo classico di Aristofane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e teatro al Pollini: il Liceo Nievo sfida Aristofane Notizie correlate Aristofane rivive al Pollini di Padova: il Liceo "Nievo" porta in scena "Le donne al Parlamento"Un appuntamento imperdibile con il teatro classico e l’energia dei giovani talenti padovani: giovedì 28 maggio, alle ore 20. Dopo il caso dello studente trans discriminato a scuola, la carriera alias arriva al liceo AristofaneApprovata al liceo Aristofane la carriera alias dopo l'ultimo Consiglio d'Istituto: nei giorni scorsi Fanpage.