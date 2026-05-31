Le scadenze fiscali di giugno | il 16 l' acconto Imu conto di circa 17 miliardi l' anno
Il 16 giugno scade l’acconto Imu, stimato in circa 17 miliardi di euro all’anno. Il mese di giugno presenta numerose scadenze fiscali, secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate, con decine di pagamenti previsti. Escluse le scadenze relative alla rottamazione quater.
Giugno ricco di scadenze fiscali: a scorrere il calendario dell’Agenzia delle Entrate se ne contano a decine, esclusi i pagamenti della rottamazione quater. I contribuenti sono chiamati quindi in cassa in attesa della pausa estiva quando anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione manda "in ferie", almeno l’invio delle cartelle. La data più importante, il 16 giugno, riguarda, come ogni anno, il versamento dell’ acconto Imu a cui seguirà il saldo a dicembre. Per chi dovesse arrivare in ritardo è possibile comunque pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. Un conto per i cittadini quello dell’imposta municipale unica che sfiora come gettito i 16 miliardi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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