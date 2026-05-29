SBK Aragón 2026 | nessuno ferma Bulega al MotorLand?

Da ilgiornaledigitale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicolò Bulega ha vinto tutte e diciannove le gare della stagione 2026 del WorldSBK al MotorLand, confermando un dominio totale. Nessuno è riuscito a fermarlo nella competizione. La sua striscia di vittorie è stata continua, senza interruzioni, durante tutto l’anno. La stagione si è conclusa con un record di successi, senza che alcun avversario riuscisse a impensierirlo.

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Diciannove gare, diciannove vittorie. La stagione 2026 del WorldSBK ha un padrone e si chiama Nicolò Bulega. L’italiano dell’Aruba.it Racing – Ducati arriva al MotorLand di Aragón, sesto dei dodici round in calendario, con un margine che fa quasi paura: 95 punti di vantaggio sul compagno di squadra Iker Lecuona. Ma il giro di boa della stagione si corre in terra spagnola, davanti al pubblico di Lecuona, e con un’incognita in più: il grande caldo dell’altopiano di Teruel. La domanda è una sola: qualcuno può fermare Bulega prima della pausa? Bulega, una striscia che riscrive la storia. Il dato è di quelli che si raccontano per anni: diciannove vittorie consecutive in Superbike, contando anche le ultime quattro del finale 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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