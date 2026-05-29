SBK Aragón 2026 | nessuno ferma Bulega al MotorLand?

Notizia in breve

Nicolò Bulega ha vinto tutte e diciannove le gare della stagione 2026 del WorldSBK al MotorLand, confermando un dominio totale. Nessuno è riuscito a fermarlo nella competizione. La sua striscia di vittorie è stata continua, senza interruzioni, durante tutto l’anno. La stagione si è conclusa con un record di successi, senza che alcun avversario riuscisse a impensierirlo.