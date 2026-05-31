Oltre cento persone hanno partecipato alla prima edizione della Sassi Run, corsa podistica svoltasi nei Sassi di Molazzana, in Garfagnana. La manifestazione si è svolta il 31 maggio 2026 ed è entrata nel calendario delle corse toscane. La gara si è svolta in un’area nota per il paesaggio suggestivo.

Sassi di Molazzana (Lucca), 31 maggio 2026 – Esordio più che positivo per la Sassi Run, nuova manifestazione podistica che ha fatto il suo ingresso nel calendario delle corse toscane richiamando oltre cento partecipanti in uno degli angoli più suggestivi della Garfagnana. La prima edizione della gara competitiva di 10,8 chilometri ha rappresentato molto più di un semplice evento sportivo. Grazie all'impeccabile organizzazione del GS Orecchiella Garfagnana, la corsa è diventata un'occasione per valorizzare un territorio ricco di storia, natura e tradizioni, confermando ancora una volta la capacità del sodalizio garfagnino di utilizzare il podismo come strumento di promozione e conoscenza delle aree montane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sassi Run, bel successo per il debutto della corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nasce la Sassi Run, prima edizione della corsa nel borgoLa prima edizione della Sassi Run si terrà nel borgo di Sassi di Molazzana, in provincia di Lucca.

10 K Run Empolese, in arrivo la quinta edizione della corsaDomenica 31 maggio si svolgerà la quinta edizione della “10 K Run Empolese” a Empoli.