Domenica 31 maggio si svolgerà la quinta edizione della “10 K Run Empolese” a Empoli. La gara, organizzata dalla Podistica Empolese 1986, si svolge sulle strade cittadine e negli anni è diventata uno degli appuntamenti principali per gli appassionati di corse su strada di breve distanza. La manifestazione prevede un percorso di 10 chilometri e si rivolge a atleti di diversi livelli.

Empoli, 25 maggio 2026 – Domenica 31 maggio la Podistica Empolese 1986 riporta sulle strade empolesi la quinta edizione della “10 K Run Empolese”, gara che negli anni si è ritagliata uno spazio importante tra gli appuntamenti dedicati agli specialisti delle brevi distanze su strada. Il cuore dell’evento sarà ancora una volta lo Stadio Carlo Castellani, con partenza e arrivo direttamente sulla pista di atletica, elemento che conferisce alla manifestazione un’atmosfera particolarmente coinvolgente sia per gli atleti sia per il pubblico. La gara competitiva si svilupperà sulla distanza certificata di 10 chilometri lungo un percorso completamente pianeggiante, caratteristica che rende la prova particolarmente adatta a chi è alla ricerca del proprio miglior tempo stagionale o personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 10 K Run Empolese, in arrivo la quinta edizione della corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Saione mob, in arrivo la quinta edizione della manifestazione

10K Run EmpoleseLa 10K Run Empolese celebra il suo primo anniversario con la seconda edizione del Memorial Ivo Heffler, prevista per il 31 maggio.

Si parla di: 10K Run Empolese 2026; Domenica Empoli fa sport: In campo 35 società.

Podismo, tutto pronto per la 10K Run EmpoleseEmpoli, 29 maggio 2024 – Sarà un 2 giugno davvero speciale per Empoli, che per una domenica andrà di corsa. Dopo la gioia per la salvezza calcistica della domenica precedente, saranno i podisti i ... lanazione.it