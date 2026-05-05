Ieri sera a Legnano è stato presentato “Alacritas”, il Peso del Palio 2026, un'opera realizzata per celebrare l’850° anniversario della Battaglia di Legnano. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e autorità locali, con un momento dedicato al ricordo di Norberto Albertalli. L’evento ha unito arte e memoria, sottolineando il legame tra la tradizione storica e l’identità della città.

Legnano (Milano), 5 maggio 2026 – Un’opera che unisce memoria, arte e identità cittadina. È stato svelato ieri sera “Alacritas”, il Peso del Palio 2026, realizzato in occasione dell’ 850° anniversario della Battaglia di Legnano. Una scultura in argento da 1176 grammi che racconta, in chiave moderna e dinamica, il Carroccio e il suo significato storico, attraverso lo sguardo e la creatività degli studenti dell’ Accademia di Brera. L’opera nasce proprio dalla collaborazione tra la città e i giovani artisti, una sinergia che negli anni ha saputo rinnovare il linguaggio del Palio mantenendone intatta la tradizione. “Alacritas” restituisce visivamente il caos e la gloria della battaglia, con uno stile contemporaneo che guarda al futuro senza dimenticare le radici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presentato “Alacritas”, il Peso del Palio 2026: a Legnano una serata dedicata al ricordo di Norberto Albertalli

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