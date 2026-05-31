Santarcangelo e Maine | la Presidente dell’Università torna alle radici
La Presidente dell'università ha spiegato che i nonni delle due famiglie sono stati i primi a unire le comunità. Ha descritto come uno scambio scolastico si sia evoluto in un progetto internazionale tra le due città. L'iniziativa ha coinvolto studenti e istituzioni educative, favorendo scambi culturali e collaborazioni. La presidente ha sottolineato l'importanza delle radici familiari e delle relazioni storiche tra le comunità.
? Domande chiave Chi sono i due nonni che hanno unito le due famiglie?. Come si è trasformato uno scambio scolastico in un progetto internazionale?. Perché la storia dei Turci rivela un legame segreto tra i paesi?. Quali opportunità concrete nasceranno per il turismo tra Romagna e Maine?.? In Breve Accoglienza del sindaco Filippo Sacchetti e del presidente Tiziano Corbelli alla delegazione.. Scambi culturali tra studenti dell'istituto Rino Molari e giovani del Maine.. Incontro con Miresa Turci presso lo studio Un Nido di Passeri.. Legame storico tra i nonni di Ferrini-Mundy e la famiglia Turci.. Joan Ferrini-Mundy in visita a Santarcangelo: il legame profondo con le radici romagnole e la città di Portsmouth. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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