Santarcangelo e Maine | la Presidente dell’Università torna alle radici

Notizia in breve

La Presidente dell'università ha spiegato che i nonni delle due famiglie sono stati i primi a unire le comunità. Ha descritto come uno scambio scolastico si sia evoluto in un progetto internazionale tra le due città. L'iniziativa ha coinvolto studenti e istituzioni educative, favorendo scambi culturali e collaborazioni. La presidente ha sottolineato l'importanza delle radici familiari e delle relazioni storiche tra le comunità.